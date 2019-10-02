Убийство в консульстве: что известно о пропаже Хашукджи

Убийство в консульстве: что известно через год после пропажи Хашукджи

Дело саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, убитого год назад, до сих пор практически стоит на месте. СМИ связывают его гибель с властями Саудовской Аравии , а Эр-Рияд обвиняет разведку, однако ответа на вопрос, кто ответственен за трагедию, по-прежнему нет. О том, что известно об убийстве журналиста, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ровно год назад, 2 октября 2018 года, оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез в Стамбуле . Он вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии и после этого его больше не видели. Информация о расследовании дела о пропаже журналиста появилась лишь спустя четыре дня, за выяснение всех обстоятельств исчезновения Хашукджи взялись следователи из прокуратуры Стамбула. Через несколько дней к ним присоединились коллеги из Саудовской Аравии, которые в течении двух недель утверждали, что журналист пропал после того, как вышел из консульства.

Последние годы Хашукджи работал на газету The Washington Post и проживал в США . Он был известен своей критикой в отношении политики Эр-Рияда, и арабские СМИ изначально начали выдвигать предположения о том, что исчезновение может быть связано с властями Саудовской Аравии.

Под давлением общественности саудовская сторона дала турецкой полиции разрешение на проведение обыска на территории дипмиссии в Стамбуле, в ходе которого были обнаружение улики, подтверждающие убийство журналиста. В середине октября в СМИ также появилась информация о наличии у Турции аудиозаписей свидетельствующих о пытках и смерти журналиста.

В то же время генпрокуратура Саудовской Аравии признала факт смерти журналиста. В ведомстве заявили, что Хашукджи якобы погиб в результате ссоры с представителями генконсульства. При этом минюст королевства объявил, что дело журналиста будет расследоваться по законам Саудовской Аравии, так как убийство произошло на территории государства.

Несмотря на сообщения о смерти Хашукджи, его тело не было найдено. В конце октября появилась информация, что останки журналиста были обнаружены на территории резиденции саудовского генконсула в Турции, но она не была подтверждена официально.

Скандал вокруг дела журналиста разгорелся с новой силой после выступления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана , который объявил, что убийство Хашукджи было спланировано. По его словам, за данным преступлением стояла группа из 15 человек, которые якобы прибыли в Стамбул за день до исчезновения журналиста.

При этом к выводу о преднамеренном убийстве пришли и следователи из Саудовской Аравии, несмотря на то, что официальные ведомства страны изначально настаивали на гибели Хашукджи из-за ссоры. Турецкие следователи же заявили, что тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве.

Наиболее конкретные сведения по возможным убийцам журналиста саудовская генпрокуратура представила лишь в середине ноября прошлого года. В ведомстве заявили, что он был убит «превысившими свои полномочия» сотрудниками службы общей разведки (СОР) Саудовской Аравии, которые прибыли в Стамбул с тем, чтобы вернуть Хашукджи на родину. При этом в Эр-Рияде отказались называть имена причастных к убийству журналиста. Власти Саудовской Аравии лишь объявили о задержании 21 человека: 11 предъявлены обвинения, а для пятерых якобы непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни. Остальных, по данным генпрокуратуры страны, ждет наказание по канонам шариата.

Загадочные обстоятельства дела Хашукджи и действия Эр-Рияда во время следствия привели к появлению различных версий случившегося в СМИ. Арабская пресса утверждает, что к убийству причастны высокопоставленные чиновники из Саудовской Аравии, в частности, наследный принц Мухаммед бен Сальман.

К слову, схожие выводы получила американская разведка. Также о вероятной причастности принца свидетельствует доклад спецдокладчика Совета ООН по правам человека по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар. Но никаких официальных обвинений Мухаммеду бен Сальману предъявлено не было.

Сам принц не раз опровергал свою возможную причастность к убийству Хашукджи, хоть и заявил, что несет ответственность за данное преступление, так как трагедия произошла «в его смену». Тем не менее, Мухаммед бен Сальман также не называл убийц журналиста.

Эр-Рияд и Анкара хоть и совместно занимаются расследованием дела Хашукджи, но саудовская сторона воспринимает Турцию как помощника, но не партнера. Несмотря на призывы турецкой стороны к международному расследованию, Саудовская Аравия выступает против этого. И также не сообщает о судах над обвиняемыми в убийстве журналиста.

Международное сообщество не осталось в стороне, наиболее жесткие меры приняла Германия — Берлин ввел полное эмбарго на экспорт оружия Саудовской Аравии, это затронуло и другие европейские страны, которые используют немецкие комплектующие при создании вооружений.

Изначально поставки были отменены до полного расследования дела Хашукджи, но в феврале министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что ограничения связаны с конфликтом в Йемене, где арабская коалиция во главе с Эр-Риядом проводит военную операцию.

Подобных действий Берлин ожидал и от Вашингтона, но президент США Дональд Трамп не пошел на данный шаг, хоть этого и требовал конгресс. Вместо отмены поставок оружия, американский лидер лишь одобрил введение санкций против 17 саудовский подданых, которых США подозревают в причастности к смерти журналиста.

Несмотря на то, что дело об убийстве Хашукджи вызвало широкий международный резонанс, спустя год практически ничего не изменилось. Нет имен возможных преступников, тело журналиста не найдено, а судебные заседания проходят только под контролем Эр-Рияда.