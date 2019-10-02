Экс-сенатор устроила побег из тюрьмы в стиле Бонда

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Экс-сенатор устроила побег от тюремщиков в духе Джеймса Бонда: видео 

ТК «Звезда» + ещё 3 1 час назад
Экс-сенатор, приговоренная к 15 годам лишения свободы, сбежала от тюремщиков с помощью веревки.
В Колумбии экс-сенатор Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам лишения свободы за преступления по предварительному сговору, коррупцию, связанную с проведением выборов, а также за незаконное владение оружием, сбежала во время посещения стоматолога.
Ее привезли из тюрьмы под охраной под предлогом острой зубной боли. В момент приема к зданию клиники подъехал мотоциклист, затем сверху спустилась веревка, по которой съехала женщина в белом, села на мотоцикл и умчалась.
Сейчас Аиду Мерлано ищут правоохранители, сообщает Национальный институт исправительных и уголовно-исполнительных учреждений.
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Происшествия , Видео , Джеймс Бонд , Колумбия
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