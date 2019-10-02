В лесу Тувы пропал 12-летний ребёнок

В Туве более 50 человек ищут потерявшегося в тайге подростка

Подросток потерялся в тайге в Туве во время сбора кедрового ореха, в поисках задействовано более 50 человек, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС Тувы. "В поисках 12-летнего ребенка, который потерялся в Тоджинском районе Тувы при сборе кедрового ореха с отцом, задействованы оперативная группа пожарно-спасательной части №16, сотрудники полиции, администрации и родственники — всего 55 человек и шесть единиц техники. Также для организации поисковых работ из города Кызыла направлена группа спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда", — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили ТАСС, что информация о подростке поступила от полиции 1 октября. По предварительным данным, он потерялся 29 сентября. Тоджинский район расположен на востоке Тувы, значительную его часть занимает тайга.

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