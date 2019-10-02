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Подполковник МЧС записал разоблачающее видео и покончил с собой 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Подполковник МЧС назвал виновных в своей смерти
Фото: news.ru
В подмосковном Одинцово покончил с собой заместитель главы Специального управления ФПС МЧС России подполковник Олег Жуков. Перед смертью он записал разоблачающее видео, в котором обвиняет своё начальство.
В своём предсмертном видеообращении (есть в распоряжении News.ru) Жуков перечисляет имена руководителей, которые, как он считает, довели его до этого шага. Главным образом, он обвиняет генерал-майора внутренней службы МЧС Максима Максименко и начальника одного из крупнейших подразделений управления Москвы Владимира Демиданова.
По словам Жукова, сотрудники Управления ФСБ по специальным объектам на него «перекладывают грехи» Демиданова.
"Грехи Демиданова не каждый порядочный человек сможет на себе увезти. Всё, что мною подписано, ничтожно и является оговором меня и Власкова Андрея Алексадровича", — говорит Жуков.
Он также подчёркивает, что больше не может «участвовать в этой подковёрной войне». По словам погибшего подполковника, в мае 2017 года проверка Контрольно-ревизионного управления выявила многочисленные нарушения при проведении госзакупок и ремонте пожарной техники. Как утверждает Жуков, Максим Максименко проигнорировал требования и не сообщил в прокуратуру об итогах инспекции.
"Я в этой жизни никому ничего плохого не сделал, перед Богом чист. Все, кто меня оговорил, поймут и почувствуют, что Бог есть", — сказал Жуков в конце своего видеообращения.
Тело Жукова было обнаружено в лесу у деревни Переделкино в Одинцовском районе Подмосковья, сообщает РЕН ТВ. В 2018 в отношении погибшего подполковника было возбуждёно уголовное дело, но позже оно было закрыто прокуратурой.
В управлении, где он работал, знают о произошедшем и очень расстроены.
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Комментарии7
Происшествия , Криминал , Максим Максименко , Олег Жуков , ФСБ , Генпрокуратура РФ , МЧС , РЕН ТВ , Москва
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