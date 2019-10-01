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Угрожал соседям расправой: подробности о напавшем на сотрудника СК 

ТК «Звезда» 1 час назад
Подозреваемый в убийстве полковника юстиции Сергей Григорьев приехал в Москву из Санкт-Петербурга, где проживал в коммунальной квартире.
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве
Совершивший 1 октября нападение на сотрудника Следственного Комитета Сергей Григорьев до приезда в Москву жил в Санкт-Петербурге. По информации телеканала «360», который ссылается на свой источник в правоохранительных органах, в Северной столице Григорьев проживал в коммунальной квартире.
Соседи по квартире — семейная пара — вынуждены были подать на него в суд после того, как Григорьев в 2016 году взломал дверь в их комнату и самовольно поменял там замок. Также он поменял запор на входной двери и отказался предоставлять ключ соседям. До этих событий он угрожал семейной паре физической расправой, но муж с женой не хотели заявлять на него в полицию, а просили правоохранителей только припугнуть буяна. Однако после смены замков их терпение закончилось.
В результате Невский районный суд встал на сторону истцов, которые просили обязать соседа не мешать нормальной жизни.
О том, что у него проблемы с квартирой, Григорьев заявил во время допроса после задержания в Москве. По словам нападавшего, он не желал жить с матерью «на помойке», и хочет решить свой квартирный вопрос в суде.
Напомним, сотрудник СК Владислав Капустин скончался в больнице, после того, как днем 1 октября на него совершил нападение Сергей Григорьев. Григорьев ударил полковника юстиции ножом в спину в то время, когда тот выполнял свои обязанности по организации приема граждан у здания СК в Техническом переулке.
Нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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Комментарии6
Происшествия , Видео , Сергей Григорьев , Владислав Капустин , СКР , МВД , Москва , Санкт-Петербург
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