Петербург накрыл разрушительный ураган

Повалены деревья и столбы: ураган Мортимер прошелся по Санкт-Петербургу

Жители нескольких районов Северной столицы почувствовали на себе силу разрушительного урагана, накануне обрушившегося на Западную и Центральную Европу.

Ураган Мортимер добрался до Санкт-Петербурга . В нескольких районах северной столицы России повалены деревья, столбы, а также выпал град. Среди пострадавших — Красносельский. Московский и Курортный районы города.

«Ураган Мортимер прошелся по Петербургу. Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — сообщается в паблике «Питер решает» во ВКонтакте.

Правда, не все жители Питера поверили в непогоду, сообщив, что в других районах города никакого урагана не было.

Утром о надвигающемся на Санкт-Петербург урагане Мортимер сообщили синоптики. Для предотвращения угрозы наводнения в городе были закрыты затворы комплекса защитных сооружений и Кронштадский корабельный фарватер. Пик бури прогнозировался на 18-19 часов.

Накануне ураган Мортимер прошелся по Западной и Центральной Европе.