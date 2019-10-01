Петербург накрыл разрушительный ураган

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Повалены деревья и столбы: ураган Мортимер прошелся по Санкт-Петербургу 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Жители нескольких районов Северной столицы почувствовали на себе силу разрушительного урагана, накануне обрушившегося на Западную и Центральную Европу.
Ураган Мортимер добрался до Санкт-Петербурга. В нескольких районах северной столицы России повалены деревья, столбы, а также выпал град. Среди пострадавших — Красносельский. Московский и Курортный районы города.
«Ураган Мортимер прошелся по Петербургу. Оставил за собой сбитые деревья и столбы, мощнейший град — и великолепную радугу», — сообщается в паблике «Питер решает» во ВКонтакте.
Правда, не все жители Питера поверили в непогоду, сообщив, что в других районах города никакого урагана не было.
Утром о надвигающемся на Санкт-Петербург урагане Мортимер сообщили синоптики. Для предотвращения угрозы наводнения в городе были закрыты затворы комплекса защитных сооружений и Кронштадский корабельный фарватер. Пик бури прогнозировался на 18-19 часов.
Накануне ураган Мортимер прошелся по Западной и Центральной Европе.
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Происшествия , Видео , Погода , Санкт-Петербург
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