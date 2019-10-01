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Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске 

Рамблер 55 минут назад
Погибший сотрудник Следственного комитета России Владислав Капустин занимал должность старшего инспектора Управления по рассмотрению жалоб и обращений граждан, пишет «Московский комсомолец».
Задержание напавшего на сотрудника СК попало на видео
В частности, Капустин рассматривал жалобу «Русфонда» о присвоении 20,8 млн рублей, выделенных на лечение певицы Жанны Фриске. Благотворители просили СК РФ возбудить уголовное дело о хищении средств, однако Капустин отказал им, передав материалы по делу в МВД.
Нападение на Владислава Капустина произошло во вторник у проходной аппарата СК РФ в Техническом переулке в Москве. Нападавший, Сергей Григорьев, ударил Капустина ножом в сердце. Полковник юстиции скончался в реанимации.
СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемого на своем Youtube-канале.
В отношении Григорьева возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
Комментарии1
Происшествия , Видео , Сергей Григорьев , Жанна Фриске , Владислав Капустин , СКР , МВД , Московский комсомолец
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