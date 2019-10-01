Зарезанный сотрудник СК рассматривал дело Фриске

В частности, Капустин рассматривал жалобу «Русфонда» о присвоении 20,8 млн рублей, выделенных на лечение певицы Жанны Фриске . Благотворители просили СК РФ возбудить уголовное дело о хищении средств, однако Капустин отказал им, передав материалы по делу в МВД

Нападение на Владислава Капустина произошло во вторник у проходной аппарата СК РФ в Техническом переулке в Москве. Нападавший, Сергей Григорьев , ударил Капустина ножом в сердце. Полковник юстиции скончался в реанимации.

СК РФ опубликовал видео задержания подозреваемого на своем Youtube-канале.

В отношении Григорьева возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», назначена психолого-психиатрическая экспертиза.