Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве 

ТАСС 19 минут назад
Следственный комитет (СК) России опубликовал видео задержания напавшего на сотрудника ведомства в Москве.
Ролик размещен на YouTube-канале СК РФ.
Напавший на полковника Владислава Капустина задержан, в отношении него возбуждено дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").
По данным ведомства, он состроит на учете в психоневрологическом диспансере.
Как сообщалось, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического состояния напавшего.
Волонтера-трансгендера выгнали из больницы
ТАСС: последние новости
В Пермском крае возбудили дело против сотрудников колонии, где избили заключенного В Пермском крае возбудили дело против сотрудников колонии, где избили заключенного Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве Источник: пострадавший при нападении сотрудник СК умер в реанимации Источник: пострадавший при нападении сотрудник СК умер в реанимации
Происшествия , Видео , Владислав Капустин , СКР , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки36
Дело MH17: Россию попросили о помощи
Дело MH17: Россию попросили о помощи655
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова
Украинца выгнали с ток-шоу за «топтание могилы» Захарова93
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина330
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская56
Видео
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
00:15
Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК
Происшествия
Главным врагом России и Китая являются не США
01:08
Главным врагом России и Китая являются не США
В мире Статьи
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
00:33
Видео с брошенным умирать инвалидом возмутило Сеть
Происшествия
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
03:48
Самой популярной у россиян песней оказалась украинская
Социология Общество
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
04:37
Грету Тунберг пригласили в Госдуму
Общество Другое
Российский «Тополь-М» поразил цель
00:31
Российский «Тополь-М» поразил цель
Армия Азия
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
00:43
Киркоров задолжал банку более 650 тысяч евро
Шоу-бизнес
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
03:31
Кремль прокомментировал ситуацию в онкоцентре Блохина
Политика
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
01:15
Шварценеггер «одолжил» Грете Тунберг Tesla
В мире
Москва достигла «барического дна»
02:44
Москва достигла «барического дна»
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение