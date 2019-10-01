Опубликовано видео задержания напавшего на сотрудника СК в Москве

Ролик размещен на YouTube-канале СК РФ.

Напавший на полковника Владислава Капустина задержан, в отношении него возбуждено дело по ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

По данным ведомства, он состроит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщалось, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для определения психического состояния напавшего.