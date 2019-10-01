Напавший на следователя в Москве писал обращения в СК

По словам женщины, к следователям он обращался не раз и направлял им просьбы «разобраться с чем-то», а также планировал обратиться к президенту. Она назвала сына довольно грамотным человеком с высшим образованием.

Мать задержанного отметила, что ее сын живет в Санкт-Петербурге и не предупреждал ее о поездке в столицу.

Нападение на следователя было совершено у московского здания СК в Техническом переулке 1 октября. В ведомстве сообщили, что сотрудник подразделения центрального аппарата СК Владислав Капустин получил ножевое ранение при исполнении служебных обязанностей. Следователь умер в реанимации.

Напавшего на него мужчину сразу задержали. По словам информированного источника «Интерфакса», задержанный оказался 39-летним жителем Санкт-Петербурга, который ранее не раз обращался в органы власти с разными жалобами. По словам собеседника агентства, задержанный находится в состоянии психического возбуждения, возможно, он нездоров. По предварительной информации, опубликованной на сайте СК, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Информированный источник РИА Новости заявил , что погибший не был связан с расследованиями уголовных дел, а работал в управлении по рассмотрению обращений граждан.

В СК возбудили дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).