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Напавший на следователя в Москве писал обращения в СК 

Рамблер + ещё 1 55 минут назад
Напавший на следователя в Москве писал обращения в СК
Фото: РИА Новости
Мать мужчины, задержанного за нападение на следователя в Москве, рассказала РЕН ТВ, что ее сын ранее писал в Следственный комитет (СК) России.
По словам женщины, к следователям он обращался не раз и направлял им просьбы «разобраться с чем-то», а также планировал обратиться к президенту. Она назвала сына довольно грамотным человеком с высшим образованием.
Мать задержанного отметила, что ее сын живет в Санкт-Петербурге и не предупреждал ее о поездке в столицу.
Нападение на следователя было совершено у московского здания СК в Техническом переулке 1 октября. В ведомстве сообщили, что сотрудник подразделения центрального аппарата СК Владислав Капустин получил ножевое ранение при исполнении служебных обязанностей. Следователь умер в реанимации.
Напавшего на него мужчину сразу задержали. По словам информированного источника «Интерфакса», задержанный оказался 39-летним жителем Санкт-Петербурга, который ранее не раз обращался в органы власти с разными жалобами. По словам собеседника агентства, задержанный находится в состоянии психического возбуждения, возможно, он нездоров. По предварительной информации, опубликованной на сайте СК, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Информированный источник РИА Новости заявил, что погибший не был связан с расследованиями уголовных дел, а работал в управлении по рассмотрению обращений граждан.
В СК возбудили дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).
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Комментарии1
Происшествия , Владислав Капустин , СКР , РЕН ТВ , РИА Новости , Москва
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