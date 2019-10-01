Зарезали на работе: сотрудник СКР умер в реанимации

Полковник СКР Владислав Капустин скончался в реанимации в результате ножевых ранений. Их ему нанес 39-летний россиянин прямо на проходной здания главного управления Следственного комитета. Как сообщили в ведомстве, нападавший состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Полковник Следственного комитета РФ Владислав Капустин, раненый ножом утром во вторник, 1 октября, скончался от полученных ран в реанимации НИИ им. Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Ранее в Москве у проходной здания СКР в Техническом переулке мужчина, вооруженный ножом, напал на сотрудника ведомства.

«При исполнении служебных обязанностей по организации приема граждан [ранен сотрудник СКР]», — заявила представитель ведомства Светлана Петренко.

Пострадавшего экстренно госпитализировали, какое-то время он находился в критическом состоянии — врачи боролись за жизнь раненого, шла операция. У полковника диагностировали раны в области сердца и аорты.

Нападавшим, по данным РЕН ТВ, оказался 39-летний уроженец Санкт-Петербурга Сергей Григорьев . Сообщается, что россиянин ранее неоднократно писал жалобы на «бездействие» сотрудников СКР. По данным СК, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Следствие возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа

Убитый полковник работал в отделе по приему обращений граждан и не занимался резонансными расследованиями, сообщает НСН.

Нападения на сотрудников силовых структур происходят в России регулярно. В сентябре в результате перестрелки в московской подземке на станции «Рязанский проспект» один сотрудник полиции погиб, другой был тяжело ранен. Оперативники хотели задержать сотрудника безопасности метрополитена Алексея Смирнова по подозрению в получении взятки. Он отказался отдавать им табельное оружие и следовать в УВД . Вместо этого он открыл огонь по коллегам.

Проверку по факту произошедшего начало главное управление собственной безопасности МВД. ГУСБ даст оценку действиям сотрудников ОСБ, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

В феврале сообщалось о нападении на сотрудника полиции на северо-востоке столицы. В столичном МВД рассказали, что правоохранитель возвращался со службы домой. По дороге он сделал замечание нетрезвой компании.

«Несколько человек в ответ на это нанесли полицейскому телесные ранения, в том числе ножевое», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что после произошедшего нападавшие скрылись с места происшествия, а полицейского доставили в больницу.

В 2011 году в городе Каспийск был убит начальник отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Советскому району Махачкалы. «Около 00.40 по московскому времени неизвестные из машины „Лада Приора“ обстреляли легковой автомобиль, из которого в это время выходил высокопоставленный сотрудник СКР», — сообщал источник.

В 2012 году в Бурятии сотрудник военно-следственного отдела Улан-Удэнского гарнизона убил ножом своего коллегу — следователя Евгения Боркина . Конфликт произошел после распития спиртных напитков, убийца нанес собутыльнику шесть ножевых ударов.

СМИ регулярно сообщают о гибели сотрудников других силовых ведомств, в частности — Росгвардии . В октябре 2016 года росгвардеец, заряжая пистолет, случайно выстрелил в 27-летнего сослуживца.

«Сотрудник вневедомственной охраны случайно выстрелил из табельного пистолета Макарова в своего сослуживца, который от полученного ранения погиб», — заявили в ведомстве.

Росгвардейца госпитализировали с огнестрельным ранением головы, но в больнице он скончался, не приходя в сознание.

В октябре 2017 года старший лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев ворвался в казарму одной из частей бригады, дислоцированной в Чечне. Он открыл огонь из автомата по находящимся внутри людям. В результате четыре росгвардейца получили ранения, от которых вскоре скончались.

В ходе завязавшейся перестрелки с военнослужащими внутренней караульной службы старший лейтенант был убит. Расстрел Гаджиевым своих сослуживцев в воинской части Росгвардии не содержит в себе «никакого экстремизма и терроризма», заявил директор Росгвардии Виктор Золотов