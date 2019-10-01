Гибель россиянки после избиения мужем списали на инфаркт

Златоусте умерла избитая своим супругом мать троих детей. Медики не выявили признаков насильственной смерти и назвали в качестве ее причины сердечный приступ.

Челябинской области СК отказался заводить уголовное дело против местного жителя в связи со смертью его жены и матери троих детей, посчитав, что россиянка скончалась от сердечного приступа. Об инциденте сообщает 74.ru.

30 сентября о гибели Светланы Сергеевой в своем Facebook сообщил депутат регионального Закса Ольга Мухометьярова. Она отметила, что у россиянки остались трое детей, младшей девочке 9 месяцев. После смерти женщины детей забрали к себе родственники погибшей. Депутат пояснила, что о гибели россиянки узнала от ее подруг. Тело погибшей обнаружили утром 29 сентября в ее квартире, по словам подруг Сергеевой, супруг нанес ей смертельные травмы.

Отец погибшей рассказал, что тело его дочери было в крови, когда его выносили из помещения. По его словам, муж дочери сфотографировал ее труп и разослал снимок знакомым. Он отметил, что муж и до этого инцидента избивал его дочь, однажды он сломал ей руку.

Следователи отказали в возбуждении дела, так как, согласно итогам судмедэкспертизы, причиной смерти россиянки стал инфаркт. Глава следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков пояснил, что разбирательство по факту обнаружения на теле умершей женщины травм будет проводить полиция.