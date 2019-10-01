Финн с мечом устроил бойню в колледже

Студент с мечом устроил бойню в финском колледже

10 people have been injured and taken to hospital and one person has been found dead in the school facilities. Two have been injured severely and one of the people in hospital is the suspected perpetrator. #police #Kuopio— Itä-Suomen poliisi (@PoliisiIS) 1 октября 2019 г. Громкое происшествие взорвало размеренную жизнь тихого финского города Куопио на востоке страны: во вторник средь бела дня в местном бизнес-колледже устроил бойню злоумышленник, вооруженный мечом.

По последним данным, которые приводит Reuters со ссылкой на местные СМИ, погиб один человек, еще десять пострадали, причем двое находятся в тяжелом состоянии. Пока полиция хранит молчание по поводу личности и мотивов предполагаемого преступника, финским СМИ удалось выяснить, что им оказался не человек со стороны, но студент учебного заведения.

Сам колледж, в стенах которого разыгралась драма, размещается в торговом центре Herman, из которого полиция немедленно вывела всех посетителей. Известно, что стражам порядка пришлось открыть огонь по нападавшему, чтобы обезвредить его. Остался ли он жив, пока не ясно, информация на этот счет противоречива. По крайней мере, один мужчина уже взят под арест.

Reuters также пишет о том, что в ходе перестрелки ранение мог получить сообщник молодого человека, устроившего бойню. Впрочем, точно ли у него сообщник, тоже еще предстоит выяснить. Пока финская газета Iltalehti цитирует одного из очевидцев, рассказавшего шокирующие подробности: студент вошел в класс с большой сумкой, вынул оттуда "клинковое оружие" и напал на учителя.

Премьер Финляндии Аннти Ринне написал у себя в Twitter, что шокирован событиями в Куопио, и уже провел экстренные консультации с руководством полиции и членами правительства.