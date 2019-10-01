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СМИ сообщили о возбуждении дела против Healthy Food 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
СМИ сообщили о возбуждении дела против Healthy Food
Фото: ТАСС
В отношении сотрудников сети Healthy Food возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК России — "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
Как отмечается, дело заведено из-за массового отравления людей после употребления продукции компании.
Сотрудникам Healthy Food грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные или исправительные работы, а также возможно ограничение свободы на срок до одного года.
Известно, что в общей сложности отравились 97 человек.
Ранее сообщалось, что суд приостановил работу вендинговых автоматов после массового отравления в Москве.
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