СМИ сообщили о возбуждении дела против Healthy Food

В отношении сотрудников сети Healthy Food возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК России — "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Как отмечается, дело заведено из-за массового отравления людей после употребления продукции компании.

Сотрудникам Healthy Food грозит штраф до 80 тыс. рублей, либо обязательные или исправительные работы, а также возможно ограничение свободы на срок до одного года.

Известно, что в общей сложности отравились 97 человек.

Ранее сообщалось, что суд приостановил работу вендинговых автоматов после массового отравления в Москве.