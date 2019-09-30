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В колонии изнасилование обернулось массовой дракой 

Рамблер + ещё 6 37 минут назад
В колонии изнасилование обернулось массовой дракой
Фото: РИА Новости
В исправительной колонии №9 (ИК-9) в Соликамске Пермского края произошла массовая драка после того, как двое заключенных избили и изнасиловали сокамерника.
В драке пострадали 10 человек. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье халатность в отношении сотрудников колонии, допустивших насилие над заключенным.
Ранее в сообществе Gulagu.net появилась видеозапись избиения и изнасилования заключенного сокамерниками. Основатель сообщества Владимир Осечкин сообщил, что пострадавший был избит по указанию оперативников колонии.
«Это порочная система пыток и унижений. Оперативники ФСИН вербуют физически крепких осуждённых с низкой моральной планкой, создают им улучшенные условия содержания, в обмен садисты-активисты по указанию куратора-оперативника оказывают моральное давление, бьют, насилуют и даже убивают», — приводит слова правозащитника пермское издание 59.ru.
По данным Осечкина, избившие сокамерника заключенные сотрудничают с администрацией колонии, видео снимал третий заключенный для отчета перед оперативниками. Причиной нападения якобы стал отказ пострадавшего платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинной за преступления, которых он не совершал.
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Комментарии164
Происшествия , Владимир Осечкин , СКР , ФСИН , Пермский Край , Соликамск
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