В колонии изнасилование обернулось массовой дракой

В драке пострадали 10 человек. СУ СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по статье халатность в отношении сотрудников колонии, допустивших насилие над заключенным.

Ранее в сообществе Gulagu.net появилась видеозапись избиения и изнасилования заключенного сокамерниками. Основатель сообщества Владимир Осечкин сообщил, что пострадавший был избит по указанию оперативников колонии.

«Это порочная система пыток и унижений. Оперативники ФСИН вербуют физически крепких осуждённых с низкой моральной планкой, создают им улучшенные условия содержания, в обмен садисты-активисты по указанию куратора-оперативника оказывают моральное давление, бьют, насилуют и даже убивают», — приводит слова правозащитника пермское издание 59.ru.

По данным Осечкина, избившие сокамерника заключенные сотрудничают с администрацией колонии, видео снимал третий заключенный для отчета перед оперативниками. Причиной нападения якобы стал отказ пострадавшего платить взятки оперативникам и подписывать явки с повинной за преступления, которых он не совершал.