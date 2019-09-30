Мать продала своих дочерей любовнику-педофилу

Жительница Хакасии позволила любовнику надругаться над своими малолетними дочерями за денежное вознаграждение.

Как сообщает СУ СК по региону, 34-летняя женщина и 53-летний мужчина познакомились в 2012 году. Тогда же он задумал вступить в половую связь с двумя дочерями новой знакомой 7 и 8 лет.

Он рассказал об этом их матери и предложил помочь с осуществлением своего намерения за вознаграждение.

«В результате совместных и согласованных действий в период с ноября по декабрь 2012 года обвиняемые путем уговоров, воспользовавшись беспомощным состоянием детей в силу их малолетнего возраста, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, находясь на территории города Саяногорска, пригласили детей в автомобиль, где мужчина в присутствии матери совершил в отношении потерпевших преступления сексуального характера, тем самым нарушив нормальное физиологическое, психическое и нравственное формирование личности несовершеннолетних», — говорится в сообщении СК.

Следствие также установило, что обвиняемый изнасиловал еще одну несовершеннолетнюю — 14-летнюю девушку, с которой познакомился в соцсети «ВКонтакте».

Экспертиза выявила у мужчины признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости.

Оба обвиняемых находятся под арестом, им предъявлены обвинения в изнасиловании несовершеннолетних по предварительному сговору.