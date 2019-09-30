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У обвиняемого в госизмене учёного Кудрявцева обнаружили рак 

News.ru + ещё 1 10 минут назад
У обвиняемого в госизмене учёного нашли рак
Фото: РИА Новости
У 75-летнего научного сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева, обвиняемого в госизмене, обнаружили рак. Об этом рассказал адвокат Евгений Смирнов.
В СИЗО «Лефортово» нашему подзащитному врачи изолятора поставили диагноз рак. С сегодняшнего дня Кудрявцев проходит обследование в онкоцентре в Москве, — передаёт слова Смирнова ТАСС.
По версии следствия, Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия.
Сам специалист виновным себя не признаёт. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе.
Как ранее писал News.ru, Кудрявцева отпустили из СИЗО. Мера пресечения мужчине изменена на подписку о невыезде.
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Комментарии
Происшествия , Виктор Кудрявцев , Евгений Смирнов , СИЗО "Лефортово" , ЦНИИМАШ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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