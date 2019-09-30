Устинову изменили приговор

Мосгорсуд рассмотрел представление Генпрокуратуры и заменил реальный срок наказания на условный актеру Павлу Устинову, осужденному на 3,5 года за нападение на сотрудника ОМОН на несогласованной акции в центре столицы 3 августа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

В ходе заседания был допрошен потерпевший сотрудник ОМОН Александр Лягин, он разъяснил суду мотивы задержания П. Устинова.

«Мы заприметили его, он стоял в толпе, мы его заподозрили, он был одет странно, и что-то писал в телефоне. Он мог координировать действия, ну и выкрикивал, конечно, лозунги», — заявил А. Лягин.

Вместе с тем он счел, что П. Устинов может обойтись и условным сроком, так как тот тоже проходил службу в рядах Росгвардии , а наказание в виде реального срока заключения чрезмерно сурово. Потерпевший добавил, что в данный момент его «травят» в соцсетях, на него и на самого П. Устинова оказывают сильное давление.

Защита П. Устинова ходатайствовала о прекращении уголовного дела и просила суд вынести оправдательный приговор. «Судом первой инстанции игнорировались доказательства, представленные стороной защиты. Линия обвинения строилась исключительно на показаниях потерпевшего, рапортах и заключении судебно-медицинской экспертизы», — заключил адвокат Дмитрий Чешков.

Сам П. Устинов назвал все произошедшее непонятным и нелепым стечением обстоятельств.

Прокурор в свою очередь просила приобщить к материалам дела постановление о привлечении П. Устинова к административной ответственности. Согласно данному постановлению П. Устинову было назначено административное наказание в размере 10 тыс. руб. за нарушение установленного порядка проведения митинга 3 августа 2019 г. Представитель гособвинения полагает, что вина П. Устинова в рамках уголовного дела доказана и подтверждается совокупностью доказательств. «Вместе с тем судом первой инстанции было допущено нарушение. По данному уголовному делу возможно добиться справедливости и исправления осужденного без изоляции от общества. Полагаю возможным назначить П. Устинову наказание в виде трех лет и шести месяцев условно, с испытательным сроком в четыре года», — обозначила свою позицию прокурор.

16 сентября Тверской районный суд назначил П. Устинову наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима . По версии следствия, в ходе несанкционированной акции актер оказал сопротивление при задержании и травмировал бойца Росгвардии, который впоследствии был госпитализирован с вывихом плеча. Подсудимый вину не признал.

Приговор П. Устинову вызвал широкий общественный резонанс. За актера поручились многие коллеги и общественные деятели. Позже заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор в связи с его несправедливостью вследствие чрезмерной суровости.