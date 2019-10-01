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Подозреваемый в изнасиловании священник страдает от тяжёлой болезни 

News.ru + ещё 19 1 час назад
Подозреваемый в изнасиловании священник тяжело болен
Фото: Кадр из видео
Священник Николай Стремский, который был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, страдает от тяжёлого заболевания и нуждается в уходе, невозможном в условиях следственного изолятора. Об этом журналистам рассказали в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия.
Правда, что отец Николай много лет страдает тяжёлой формой псориаза, ему нужны уход и лечение, что сложно сделать в условиях следственного изолятора, — передаёт слова представителей обители РИА Новости.
Бывший руководитель религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Стремский арестован до 12 ноября. Его подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, в настоящее время под стражей находятся и его приёмная дочь с мужем. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух или более лиц.
Ранее News.ru писал, что власти отобрали у священника восемь детей. Священнослужителя также лишили опекунства.
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Комментарии
Происшествия , Другое , ФСИН , РИА Новости
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