Подозреваемый в изнасиловании священник тяжело болен

Подозреваемый в изнасиловании священник страдает от тяжёлой болезни

Священник Николай Стремский, который был арестован по подозрению в изнасиловании несовершеннолетних, страдает от тяжёлого заболевания и нуждается в уходе, невозможном в условиях следственного изолятора . Об этом журналистам рассказали в Свято-Троицкой Симеоновой обители милосердия.

Правда, что отец Николай много лет страдает тяжёлой формой псориаза, ему нужны уход и лечение, что сложно сделать в условиях следственного изолятора, — передаёт слова представителей обители РИА Новости.

Бывший руководитель религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия» Стремский арестован до 12 ноября. Его подозревают в изнасиловании ребёнка, развратных действиях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, в настоящее время под стражей находятся и его приёмная дочь с мужем. Их обвинили в незаконном лишении свободы двух или более лиц.

Ранее News.ru писал, что власти отобрали у священника восемь детей. Священнослужителя также лишили опекунства.