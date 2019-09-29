Пара насиловала мужчин в сауне

Татарстане мужчин заманивали в сауну и насиловали, снимая на видео. После этого их шантажировали, угрожая опубликовать записи.

Прокуратурой города Набережные Челны утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего гражданина. Его обвиняют в вымогательстве, незаконном лишении свободы и действиях сексуального характера, сообщает городская прокуратура

Как полагает следствие, обвиняемый действовал в паре с женщиной. Она подыскивала мужчин в соцсетях и обещала им секс в сауне. Когда жертвы приезжали в сауну, преступная парочка угрожала им ножом и насиловала, снимая на видео. После этого потерпевших шантажировали, требуя деньги

«В продолжении преступного умысла, А. и Б., используя предмет похожий на нож, стали незаконно удерживать В. в вышеуказанной сауне, совершили в отношении него иные действия сексуального характера против его воли и желания, при этом производя видеозапись совершенных насильственных действий сексуального характера на видеокамеру, с целью последующего шантажа и вымогательства у В. денежных средств в сумме 18 000 рублей», — говорится в материалах дела.

Такое же преступление пара совершила в отношении еще двух мужчин.

На минувшей неделе уголовное дело направлено в Набережночелнинский городской суд.