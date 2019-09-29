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В многоэтажке Воронежа умер пенсионер во время эвакуации жильцов из-за тока в трубах 

ТК «Звезда» + ещё 39 1 час назад
Ток по батареям: мужчина умер во время ЧП в Воронеже
Фото: depositphotos.com
Смерть пожилого мужчины никак не связана с пущенным током по батареям, убеждены правоохранители. Пенсионер умер после продолжительной болезни.
В воронежской многоэтажке, где сегодня, 29 сентября, проходила эвакуация жильцов из-за пущенного по батареям тока, умер пенсионер. Однако оба инцидента никак между собой не связаны.
Как удалось узнать «Звезде» в пресс-службе МВД по Воронежской области, в доме на улице Хользунова действительно скончался пенсионер, но после продолжительной болезни.
«Дедушка 1941 года рождения длительно болел воспалением легких. Причина смерти — болезнь. В этом же доме. Почти в то же время, когда была эвакуация. Естественная причина смерти», — отметили правоохранители.
В воскресенье, 29 сентября, жильцы многоэтажного жилого дома в Воронеже были эвакуированы по причине того, что по батареям в их квартирах пошел электрический ток. Инцидент произошел на улице Хользунова.
Пострадавших в результате происшествия нет. По словам жильцов, первые признаки неисправности стали проявляться еще в начале сентября. В некоторых квартирах нагревались предметы, лежащие на отключенных батареях, а отдельные металлические пластины даже возгорались.
По словам директора УК «Мастер» Дмитрия Фурсова, электрический ток, предположительно, мог возникнуть по вине собственников одной из квартир.
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Происшествия , МВД , Воронежская Область
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