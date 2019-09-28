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Пожар на плавбазе «Петр Житников»: произошел хлопок 

Вести.Ru 24 минуты назад
Пожар на плавбазе «Петр Житников»: произошел хлопок
Фото: facebook.com
На складе горящей на Дальнем Востоке плавбазы «Петр Житников» произошел хлопок. После этого в вентиляционное отверстие повалил дым, началось возгорание. На данный момент помещение герметично закрыли, в ситуации будут разбираться утром в воскресенье, 29 сентября.
Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, что послужило причиной хлопка, пока непонятно. Однако до утра никаких действий по разведке предпринимать не будут, помещение будут охлаждать.
Сотрудник пресс-службы рассказал также, что за время пожара, который начался 23 сентября, аварийные партии дважды входили в полыхающие крабовые цеха. В некоторых местах удалось добраться до очагов возгорания и произвести герметизацию одного из цехов, пишет РИА Новости.
Плавучая база «Петр Житников» компании «Дальморепродукт» располагается в Тихом океане у курильского острова Итуруп. Пожар на ней не могут потушить уже почти неделю. В момент возгорания на ней находились 420 человек, большую часть из них удалось эвакуировать, некоторые члены экипажа остались тушить пожар.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости
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