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Крушение в Атлантике: МИД Украины сообщил о спасенных 

Рамблер 5 минут назад
В Атлантическом океане обнаружили спасательную шлюпку с 3 моряками затонувшего буксира Bourbon Rhode. Двое из них — украинцы. Судьба еще 11 моряков неизвестна.
В Атлантике пропало судно с украинцами
Шлюпку нашел в океане французский самолет Falcon 50, специально оборудованный для поисково-спасательной миссии.
«Три члена экипажа сейчас находятся под наблюдением медиков на борту коммерческого судна, которое участвовало в поисках… Было подтверждено, что буксир затонул. Поиски остальных моряков продолжаются, погодные условия в районе операции улучшаются», — сообщает компания-судовладелец.
В МИД Украины отметили, что двое из спасенных — украинцы.
«По информации судовладельца, трех членов экипажа спасли. Два из них — граждане Украины. Спасательная операция продолжается», — написал в соцсетях представитель украинского МИД.
Летчики ВМФ Франции продолжают поисковую операцию. К ним присоединился самолет Национального центра ураганов США.
Многочисленные коммерческие суда изменили курс для оказания помощи.
Морской буксир Bourbon Rhode подал сигнал бедствия утром 26 сентября в Атлантике. Судно следовало из Лас-Пальмаса (Канарские остров) в Джорджтаун (Гайана). Моряки попали в зону урагана Лоренцо. Они сообщили, что из-за непогоды в отсеки корабля проникла вода. 14 членов экипажа готовились к эвакуации, затем с ними пропала связь. Источники сообщают, что на борту буксира могли быть десять украинцев.
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Происшествия , Видео , МИД
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