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Воры в законе вывезут «общак» из России 

Рамблер 16 минут назад
Воры в законе вывезут «общак» из России
Фото: РИА Новости
Воры в законе перевезут в Турцию общак — главную кассу криминального мира. Об этом сообщает Life.
Издание пишет, что в России из-за ужесточения законов против организованной преступности стало некомфортно владеть титулом вора в законе. Поэтому преступные лидеры перебираются в Турцию. В последнее время именно в этой стране они обретают надежное пристанище. Имеются предпосылки, что воровской общак тоже переместится в Турцию.
Так, предполагается, что в этой стране находится сейчас авторитет Гела Кардава, более известный как Гела Гальский. На днях его выпустили по амнистии из белорусской тюрьмы. Он пополнил список влиятельных криминальных лидеров постсоветского пространства, живущих в Турции. Сообщается, что многие из них группируются вокруг азербайджанского вора в законе Надира Салифова, известного как Лоту Гули.
Ранее СМИ информировали, что в России арестован авторитет Олег Медведев, являющийся держателем воровского общака.
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Комментарии34
Происшествия , Надир Салифов , Олег Медведев , Турция
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