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В Карелии утонули три рыбака 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
В Карелии утонули три рыбака
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Следователи проводят проверку после гибели трех рыбаков на озере Вермас в Кемском районе Карелии, сообщается на сайте СУ СК РФ по республике.
"Следственными органами … проводится доследственная проверка по факту гибели трех мужчин в водах озера Вермас", — говорится в сообщении.
Как сообщает следствие, 27 сентября четверо мужчин без спасательных жилетов рыбачили на озере на моторной лодке, но в какой-то момент лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Одному из них удалось выбраться из озера и сообщить о происшествии, трое других утонули, их тела обнаружены.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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Происшествия , Республика Карелия
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