В Карелии утонули три рыбака

Следователи проводят проверку после гибели трех рыбаков на озере Вермас в Кемском районе Карелии , сообщается на сайте СУ СК РФ по республике.

"Следственными органами … проводится доследственная проверка по факту гибели трех мужчин в водах озера Вермас", — говорится в сообщении.

Как сообщает следствие, 27 сентября четверо мужчин без спасательных жилетов рыбачили на озере на моторной лодке, но в какой-то момент лодка перевернулась, и люди оказались в воде. Одному из них удалось выбраться из озера и сообщить о происшествии, трое других утонули, их тела обнаружены.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.