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ФСБ отпустила обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева под подписку о невыезде 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Обвиняемого в госизмене ученого отпустили
Фото: ТАСС
ФСБ изменила меру пресечения и отпустила из СИЗО под подписку о невыезде 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева, обвиняемого в государственной измене, сообщил ТАСС его адвокат Иван Павлов.
"Только что отпустили под подписку о невыезде, он уже едет домой", — сказал защитник.
По его словам, изменение меры пресечения связано с состоянием здоровья Кудрявцева, "которое за проведенный в СИЗО год сильно ухудшилось".
Сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, головной научный институт госкорпорации "Роскосмос") Кудрявцев был арестован 20 июля 2018 года. В поддержку ученого выступал глава Российской академии наук Александр Сергеев, обратившийся с просьбой поддержать изменение для Кудрявцева меры пресечения к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которая занялась этим вопросом.
По данным источника ТАСС, следствие инкриминирует ученому передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики, с которым ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства РФ. Ученый находился в разработке спецслужб с 2014 года, а в материалах уголовного дела фигурируют одобренные ЦНИИмаш данные технических разработок по заказу стран Евросоюза, которые также применялись при создании ракетных комплексов "Кинжал" и "Авангард".
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Комментарии2
Происшествия , Виктор Кудрявцев , Иван Павлов , Александр Сергеев , ФСБ , ЕС , Роскосмос , ЦНИИМАШ , РАН , Правительство РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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