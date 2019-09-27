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Тягач врезался в спецтранспорт в Шереметьево 

Рамблер 1 час назад
Тягач с багажом врезался в спецтранспорт для обработки самолетов противообледенительными средствами, передает «Авторадио» со ссылкой на телеканал «Россия-1».
В Шереметьево тягач столкнулся с самолетом
По предварительным данным, водитель тягача уснул за рулем во время движения по полосе.
Ранее на этой неделе в Шереметьево произошло еще несколько похожих инцидентов: в понедельник тягач с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета Airbus А320 казахстанской авиакомпании Air Astana. Тогда же очевидцы разместили видеозапись, на которой на летное поле вылетел чемодан и стал кружиться вокруг своей оси.
Происшествия , Видео
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