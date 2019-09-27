Россиян арестовали за незаконную продажу лекарств

Россиян арестовали за продажу жизненно важных лекарств с иностранными этикетками

Сотрудники ФСБ МВД пресекли незаконную продажу препарата для онкобольных «Китруда» (Keytruda). Об этом сообщили адвокаты задержанных поставщиков «Коммерсанту».

Силовики провели закупку препарата на сайте интернет-аптеки за 107 тысяч рублей. Сотрудники ведомств обнаружили, что упаковка и инструкция от лекарства не русифицированы.

Как рассказали адвокаты, задержанный Мурад Балахов из Кабардино-Балкарии с 2012 года жил в Германии , откуда и переправлял препарат в Россию . Этой весной он вернулся на родину и совместно с братом Казбеком Балаховым открыл интернет-аптеку. За прием препарата и доставку по Москве отвечал Александр Балакин, который также был задержан.

Мурада и Казбека Балаховых правоохранители задержали в Нальчике. Отмечается, что в доме братьев было найдено 200 медицинских препаратов, в том числе незарегистрированных.

Против поставщиков возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств организованной группой». Александра Балакина отправили под домашний арест, а братьев Балаховых поместили в СИЗО , хотя они также просили о домашнем аресте. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Препарат «Китруда» вошел в государственный реестр лекарственных средств в феврале 2018 года. Сейчас он включен в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, продается в России легально. За одну ампулу в столице придется отдать от 63 до 315 тысяч рублей. Его используют в качестве противоопухолевого средства для неоперабельных пациентов