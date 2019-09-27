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Россиян арестовали за продажу жизненно важных лекарств с иностранными этикетками 

Lenta.ru 40 минут назад
Россиян арестовали за незаконную продажу лекарств
Фото: РИА Новости
Сотрудники ФСБ и МВД пресекли незаконную продажу препарата для онкобольных «Китруда» (Keytruda). Об этом сообщили адвокаты задержанных поставщиков «Коммерсанту».
Силовики провели закупку препарата на сайте интернет-аптеки за 107 тысяч рублей. Сотрудники ведомств обнаружили, что упаковка и инструкция от лекарства не русифицированы.
Как рассказали адвокаты, задержанный Мурад Балахов из Кабардино-Балкарии с 2012 года жил в Германии, откуда и переправлял препарат в Россию. Этой весной он вернулся на родину и совместно с братом Казбеком Балаховым открыл интернет-аптеку. За прием препарата и доставку по Москве отвечал Александр Балакин, который также был задержан.
Мурада и Казбека Балаховых правоохранители задержали в Нальчике. Отмечается, что в доме братьев было найдено 200 медицинских препаратов, в том числе незарегистрированных.
Против поставщиков возбуждено уголовное дело по статье «Обращение фальсифицированных и незарегистрированных лекарственных средств организованной группой». Александра Балакина отправили под домашний арест, а братьев Балаховых поместили в СИЗО, хотя они также просили о домашнем аресте. Им грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.
Препарат «Китруда» вошел в государственный реестр лекарственных средств в феврале 2018 года. Сейчас он включен в список жизненно необходимых лекарственных препаратов, продается в России легально. За одну ампулу в столице придется отдать от 63 до 315 тысяч рублей. Его используют в качестве противоопухолевого средства для неоперабельных пациентов
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Происшествия , Криминал , ФСБ , МВД , ФСИН , Германия , Кабардино-Балкарская Республика
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