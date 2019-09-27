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Летевший из Вены в Токио самолёт аварийно сел в Хабаровске 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Самолет из Вены в Токио аварийно сел в Хабаровске
Фото: EPA
Самолёт, который выполнял рейс из Вены в Токио, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом рассказала представитель аэропорта Анастасия Хаустова.
«Сегодня в 6:12 (23:12 мск 26 сентября) в аэропорту «Хабаровск» совершил аварийную посадку самолёт Boeing 787 японских авиалиний ANA, следующий по маршруту Вена — Токио», — цитирует РИА Новости Хаустову.
По её словам, пилоты «зафиксировали падение давления масла в левом двигателе».
Отмечается, что на борту самолёта находились 194 пассажира и 12 членов экипажа.
«Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась», — добавила представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват.
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Происшествия , Red Wings , Хабаровский аэропорт , РИА Новости , Вена , Хабаровск
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