Самолет из Вены в Токио аварийно сел в Хабаровске

Летевший из Вены в Токио самолёт аварийно сел в Хабаровске

Фото: EPA

Самолёт, который выполнял рейс из Вены в Токио, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска . Об этом рассказала представитель аэропорта Анастасия Хаустова. «Сегодня в 6:12 (23:12 мск 26 сентября) в аэропорту «Хабаровск» совершил аварийную посадку самолёт Boeing 787 японских авиалиний ANA, следующий по маршруту Вена — Токио», — цитирует РИА Новости Хаустову. По её словам, пилоты «зафиксировали падение давления масла в левом двигателе». Отмечается, что на борту самолёта находились 194 пассажира и 12 членов экипажа. «Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась», — добавила представитель аэропорта. Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват.

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