Самолет из Вены в Токио аварийно сел в Хабаровске

Самолёт, который выполнял рейс из Вены в Токио, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска. Об этом рассказала представитель аэропорта Анастасия Хаустова.
«Сегодня в 6:12 (23:12 мск 26 сентября) в аэропорту «Хабаровск» совершил аварийную посадку самолёт Boeing 787 японских авиалиний ANA, следующий по маршруту Вена — Токио», — цитирует РИА Новости Хаустову.
По её словам, пилоты «зафиксировали падение давления масла в левом двигателе».
Отмечается, что на борту самолёта находились 194 пассажира и 12 членов экипажа.
«Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась», — добавила представитель аэропорта.
Ранее сообщалось, что пассажирский самолёт А321 российской авиакомпании Red Wings совершил аварийную посадку в аэропорту черногорского города Тиват.