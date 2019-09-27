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Мэр Бодрума принес соболезнования родным трагически погибшей россиянки 

РИА Новости 1 час назад
В Турции пообещали наказать виновных в смерти россиянки
Фото: страница Андриса Лейкуциса во ВКонтакте
Турецкая прокуратура расследует трагическое происшествие с 12-летней россиянкой Алисой Адамовой в бассейне отеля в турецком Бодруме, виновные понесут наказание, заявил РИА Новости мэр города Ахмет Арас.
Пострадавшая в бассейне отеля "Санхилл" в турецком Бодруме девочка скончалась в Турции 28 августа. Россиянку госпитализировали в критическом состоянии после несчастного случая 18 августа, когда руку ребенка засосало в трубу отельного бассейна, на помощь нырнул папа девочки. Но даже после остановки насоса вытащить руку удалось только вместе с обшивкой бассейна усилиями семерых мужчин.
"К великому нашему сожалению, иногда происходят трагические эпизоды, как это произошло с российской девочкой. Мы в большом трауре из-за этой трагедии, я от всего сердца приношу еще раз соболезнования родителям девочки. Дело находится в прокуратуре, идет расследование. Виновные понесут наказание за свою халатность", — сказал Арас.
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Происшествия , Ахмет Арас , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Бодрум , Турция
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