Стрельба в московском общежитии: пострадали трое

Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы в общежитии на юге Москвы

Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в общежитии на улице Красного Маяка в Москве . Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. "В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум три человека. Причина конфликта устанавливается", — сказал он. В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка. "В результате ЧП есть пострадавшие. На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося", — заключил собеседник агентства.

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