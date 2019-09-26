Стрельба в московском общежитии: пострадали трое

Неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета в общежитии на улице Красного Маяка в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошла стрельба из травматического оружия. Пострадали минимум три человека. Причина конфликта устанавливается", — сказал он.
В пресс-службе главка столичной полиции ТАСС подтвердили факт стрельбы на улице Красного Маяка.
"В результате ЧП есть пострадавшие. На месте происшествия присутствуют сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося", — заключил собеседник агентства.