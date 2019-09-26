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На сотню бразильских пляжей выбросило сырую нефть 

360tv.ru + ещё 2 33 минуты назад
На сотню бразильских пляжей выбросило сырую нефть
Фото: 360tv.ru
Побережье северо-востока Бразилии оказалось загрязнено нефтью. По данным Бразильского института окружающей среды, черные масляные лужи появляются на побережье с начала сентября. К сегодняшнему дню загрязнение коснулось 99 пляжей в 46 муниципалитетах, расположенных в восьми штатах региона, сообщил телеканал Globo.
По информации экологов, нефть, попадающая на пляжи, имеет одинаковый состав, но пока невозможно сказать, откуда она взялась. В бразильской нефтегазовой компании Petrobras заявили, что на территории страны такая нефть не добывается.
Как отметила менеджер национального отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Анна Каролина Лобу, загрязнение продемонстрировало слабость системы экологического мониторинга в республике.
«Одним из последствий этого является появление неизвестно откуда взявшихся нефтяных пятен», — сказала она.
От нефти пострадали, по меньшей мере, девять черепах, семь из которых погибли. Жители выкладывают в соцсетях видео и снимки животных, покрытых нефтяной пленкой.
Экологи не рекомендуют ловить рыбу и купаться в загрязненном нефтью регионе.
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Комментарии
Происшествия , Экология , Бразилия
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