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Депутата гордумы Великого Новгорода обсыпали неизвестным порошком 

ТАСС 1 час назад
Депутата гордумы обсыпали неизвестным порошком
Фото: depositphotos.com
Депутат думы Великого Новгорода Анна Черепанова обратилась в полицию и заявила, что неизвестный обсыпал ее белым порошком на крыльце мэрии в четверг утром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Новгородской области, полиция начала проверку по данному обращению.
"Да, началась проверка, ее проводит УМВД по Великому Новгороде", — сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, не уточнив деталей стартовавшей проверки.
В телефонной беседе с корреспондентом ТАСС депутат гордумы Анна Черепанова пояснила, что инцидент произошел в четверг утром перед началом очередного заседания думы.
"Когда я поднялась на верхнюю площадку и стала открывать дверь в мэрию, почувствовала, что сзади ко мне кто-то приближается. Этот неизвестный высыпал на меня белый порошок. Засыпал буквально все: голову, лицо, одежду. Я обратилась в полицию", — сказала Черепанова.
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Происшествия , Анна Черепанова , Госдума , МВД , ИТАР-ТАСС
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