Штурм квартиры с Шишканом попал на видео

Штурм квартиры с Шишканом бойцами спецназа попал на видео

Операция была проведена 15 июля. На кадрах видно, как бойцы вскрывают дверь в квартиру и застают Шишканова лежащим в кровати. При этом он просит силовиков быть с ним помягче из-за больной спины. В тот же день Шишкан был арестован по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ).