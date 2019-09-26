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Мосгорсуд разъяснил причину освобождения активиста Миняйло 

Говорит Москва 1 час назад
Активисту Миняйло зачтут время в СИЗО
Фото: ТАСС
Участник несанкционированной акции 27 июля отпущен на свободу, так как в его действиях не усматриваются признаки уголовного преступления. При этом Миняйло всё ещё проходит обвиняемым.
Ранее суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках Алексея Миняйло из-под стражи. Ходатайство следствия о переводе из СИЗО под домашний арест было отклонено.
Несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошёл 27 июля у здания мэрии. По официальным данным полиции, были задержаны 1074 человека, в частности, активист Алексей Миняйло.
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Происшествия , Алексей Миняйло , Мосгордума , Мосгорсуд , ФСИН
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