Авиадебошир получил реальный срок

Авиадебошир проведет два с лишним года в колонии

Аксайский районный суд Ростовской области приговорил пассажира, который устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Победа» , к 2 годам и 1 месяцу колонии. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании, передает ТАСС.

Инцидент произошел 28 декабря прошлого года во время набора высоты. Пассажир Тулупов «стал ходить по салону, оскорбляя членов экипажа и других клиентов», зашел в туалет и закурил, угрожал повреждением самолета, затем ударил бортпроводника.