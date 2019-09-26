Авиадебошир получил реальный срок

Аксайский районный суд Ростовской области приговорил пассажира, который устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Победа», к 2 годам и 1 месяцу колонии. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании, передает ТАСС.
Инцидент произошел 28 декабря прошлого года во время набора высоты. Пассажир Тулупов «стал ходить по салону, оскорбляя членов экипажа и других клиентов», зашел в туалет и закурил, угрожал повреждением самолета, затем ударил бортпроводника.
«Его связали ремнями безопасности до окончания полета и передали полиции в аэропорту Ростова-на-Дону», — напомнил представитель «Победы».