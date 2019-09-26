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Авиадебошир проведет два с лишним года в колонии 

BFM.RU + ещё 2 26 минут назад
Авиадебошир получил реальный срок
Фото: РИА Новости
Аксайский районный суд Ростовской области приговорил пассажира, который устроил дебош на борту самолета авиакомпании «Победа», к 2 годам и 1 месяцу колонии. Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании, передает ТАСС.
Инцидент произошел 28 декабря прошлого года во время набора высоты. Пассажир Тулупов «стал ходить по салону, оскорбляя членов экипажа и других клиентов», зашел в туалет и закурил, угрожал повреждением самолета, затем ударил бортпроводника.
«Его связали ремнями безопасности до окончания полета и передали полиции в аэропорту Ростова-на-Дону», — напомнил представитель «Победы».
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Происшествия , Авиакомпания "Победа" , Ростовская Область
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