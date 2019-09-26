Пожар в самолете: названа причина

Названа причина пожара на Boeing в Барнауле

Причиной жесткой посадки и возгорания у Boeing , летевшего из Вьетнама Барнаул , считают удар о взлетную полосу. Об этом сообщает Life Shot со ссылкой на источник в аэропорту.

По словам собеседника канала, это произошло, когда самолет заходил на посадку в первый раз. От удара стойка шасси получила повреждения.

Командир самолета принял решение уйти на второй круг, затем успешно посадил лайнер, но поврежденное шасси не выдержало нагрузки и загорелось уже после приземления.

Лайнер авиакомпании Azur Air, следовавший из Вьетнама в Барнаул, 25 сентября совершил жесткую посадку в барнаульском аэропорту. После этого у самолета загорелась стойки шасси.

В управлении МЧС по Алтайскому краю сообщили об эвакуации 334 пассажиров рейса и десяти членов экипажа. Пожар ликвидировали. За различной медицинской помощью обратились 49 человек. В региональном Минздраве сообщили, что несколько пострадавших получили переломы.

Глава авиапредприятия «Алтай» (оператор аэропорта Барнаул Виталий Архипенко заявил, что люди получили травмы во время эвакуации.

Сами пассажиры рассказывали журналистам, что после появления дыма в самолете началась паника.