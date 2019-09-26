​«Паника, давка и крики»: пассажиры о ЧП с Boeing 767

В дыму и панике: пассажиров горевшего Boeing не выпускали из салона

Пассажиры Boeing 767-300, совершившего жесткую посадку в Барнауле , пожаловались, что их держали в задымленном салоне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Boeing авиакомпании Azur Air, следовавший из Вьетнама в Барнаул, 25 сентября совершил жесткую посадку в барнаульском аэропорту. После этого у самолета загорелась стойки шасси. В управлении МЧС по Алтайскому краю сообщили об эвакуации 334 пассажиров рейса и десяти членов экипажа. Пожар ликвидировали. Серьёзно пострадавших, по данным МЧС, нет. За различной помощью обратились 49 человек.

РЕН ТВ отмечает, что самолет сел со второй попытки. После приземления пассажиры увидели дым, идущий из-под самолета, захотели скорее покинуть борт, но людям в средней части лайнера некоторое время не разрешали вставать.

Пассажирка Светлана Маховицких рассказала, что в какой-то момент хвост и переднюю часть салона заволокло дымом. В середине находилось много детей, они начали кричать, а одна из матерей потеряла своего ребенка. По словам пассажирки, в итоге началась паника, около 30 человек встали, начали толкаться и кричать.

Маховицких отметила, что слева был свободный путь, но туда пассажиров не приглашали.

Еще одна пассажирка, Евгения Атипова заявила, что в самолете было дымно и пахло резиной.

"Нас не выпускали из самолета. Началась паника, давка, крики. Надували воздушные трапы. Задымление было, видимо, от шасси, так как был запах резины. Все в панике бежали кто куда, в поле", — рассказывает Антипова.

комментарии НТВ Антипова отметила, что приземление было не очень жестким, травмы люди получили позже.

«Когда спускались с воздушных трапов, в панике скидывали друг друга, ну сами понимаете. Сотрясение, переломы, что-то такое было», — заявила она.

ТАСС отмечает , что из-за происшествия был госпитализирован только один человек — у него перелом позвоночника. Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов рассказал агентству, что в основном люди получили ссадины, острую реакцию на стресс, повышение артериального давления и обострение хронических заболеваний.

«Шесть [человек — прим.ред.] оценены как с легкой степенью тяжести — в двух случаях переломы», — заявил Попов.

Барнаульская транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.