Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone

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Две девушки изнасиловали студента из-за поломки iPhone 

Рамблер + ещё 5 17 минут назад
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщает «Татарстан-24».
Две подруги, 22 и 32 лет, пригласили 19-летнего знакомого домой под предлогом починки телефона. После того как юноша осмотрел телефон, девушки заявили, что в нем треснуло стекло, и потребовали компенсацию в размере 3 тысяч рублей.
Когда молодой человек отказался, девушки избили его и совершили над ним насильственные действия сексуального характера. При этом они снимали происходящее на видео.
После этого они отправили юношу найти 3 тысяч рублей, пригрозив в противном случае опубликовать записи в интернете.
В отношении девушек возбуждено уголовное дело.
Происшествия , Видео , Гаджеты
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