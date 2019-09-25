Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone

Две девушки изнасиловали студента из-за поломки iPhone

В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщает «Татарстан-24».

Две подруги, 22 и 32 лет, пригласили 19-летнего знакомого домой под предлогом починки телефона. После того как юноша осмотрел телефон, девушки заявили, что в нем треснуло стекло, и потребовали компенсацию в размере 3 тысяч рублей.

Когда молодой человек отказался, девушки избили его и совершили над ним насильственные действия сексуального характера. При этом они снимали происходящее на видео.

После этого они отправили юношу найти 3 тысяч рублей, пригрозив в противном случае опубликовать записи в интернете.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело.