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В Иркутске назвали причину отравления детей в православной гимназии 

РИА Новости + ещё 15 1 час назад
В Иркутске назвали причину отравления детей в гимназии
Фото: Р-Спорт
Причиной массового заболевания учащихся православной гимназии Иркутска стала пищевая токсикоинфекция, сообщил РИА Новости представитель регионального управления Роспотребнадзора.
По данным минздрава региона, пострадали 24 учащихся гимназии, из них 11 госпитализированы. Следователями СК совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводятся проверки.
"Установлено, что причиной заболевания детей стала пищевая токсикоинфекция, вызванная комплексом причин. В частности, в пищеблоке выявлено нарушение правил хранения продуктов, технологии приготовлении блюд, дезинфекционного режима", — сказал собеседник агентства.
В настоящее время столовая учебного заведения закрыта. За учащимися и персоналом установлено медицинское наблюдение, в пищеблоке проводится дезинфекция. Администрации гимназии выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
В отношении индивидуального предпринимателя, осуществляющего услуги по организации питания детей, составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в суд.
По данным областного минздрава, в больнице остаются 10 детей.
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Происшествия , Другое , Роспотребнадзор , РИА Новости , Иркутск
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