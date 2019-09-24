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У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова» 

Lenta.ru + ещё 10 44 минуты назад
У главы ВС появились вопросы по «делу Устинова»
Фото: РИА Новости
Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве, и запись вызвала у него вопросы. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «Интерфакс».
Непонятно, были ли сотрудники уполномочены задерживать Устинова, и если да, то кто отдал такой приказ, отметил Лебедев на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
«Все это надо исследовать», — подчеркнул он.
На вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, почему судья первой инстанции не исследовал видеоролик, Лебедев сказал, что сможет ответить, когда приговор вступит в законную силу.
23-летний Павел Устинов был задержан на несанкционированном митинге 3 августа. Он получил 3,5 года тюрьмы по обвинению в насилии против сотрудника правоохранительных органов. По утверждению следствия, актер сопротивлялся при задержании, из-за чего омоновец вывихнул плечо. В поддержку Устинова выступили многие артисты, в том числе Данила Козловский, Павел Деревянко, Елизавета Боярская, Кристина Асмус и другие. Позже Генпрокуратура России попросила изменить приговор Устинову. 20 сентября его отпустили из СИЗО.
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Комментарии
Происшествия , Данила Козловский , Елизавета Боярская , Вячеслав Лебедев , Павел Деревянко , Кристина Асмус , Генпрокуратура РФ , Совет Федерации , МВД , ФСИН , Интерфакс , Москва
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