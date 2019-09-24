У главы ВС появились вопросы по «делу Устинова»

У главы Верховного суда появились вопросы по «делу Устинова»

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев посмотрел видео задержания актера Павла Устинова на митинге в Москве , и запись вызвала у него вопросы. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает «Интерфакс».

Непонятно, были ли сотрудники уполномочены задерживать Устинова, и если да, то кто отдал такой приказ, отметил Лебедев на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Все это надо исследовать», — подчеркнул он.

На вопрос сенатора Людмилы Нарусовой, почему судья первой инстанции не исследовал видеоролик, Лебедев сказал, что сможет ответить, когда приговор вступит в законную силу.