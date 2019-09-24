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Землетрясение произошло в районе Стамбула 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Землетрясение произошло в районе Стамбула
Фото: Reuters
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Силиври турецкой провинции Стамбул, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям республики.
«В 11.00 (совпадает с мск) 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в Мраморном море на глубине 5,36 километра», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Там также привели координаты эпицентра, которые указывают на его расположение в море вблизи стамбульского пригорода Силиври. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Отметим, что портал emsc-csem.org, который отслеживает землетрясения по всему миру, приводит данные о том, что в 64 километрах от Стамбула на глубине произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Координаты эпицентра 40.88 N; 28.21 E.
Напомним, 8 августа на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0.
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Происшествия , Ближний Восток , РИА Новости , Стамбул
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