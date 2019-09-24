Землетрясение произошло в районе Стамбула

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Силиври турецкой провинции Стамбул , сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям республики.

«В 11.00 (совпадает с мск) 24 сентября произошло землетрясение магнитудой 4,6 с эпицентром в Мраморном море на глубине 5,36 километра», — передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там также привели координаты эпицентра, которые указывают на его расположение в море вблизи стамбульского пригорода Силиври. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Отметим, что портал emsc-csem.org, который отслеживает землетрясения по всему миру, приводит данные о том, что в 64 километрах от Стамбула на глубине произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов. Координаты эпицентра 40.88 N; 28.21 E.

Напомним, 8 августа на западе Турции произошло землетрясение магнитудой 6,0.