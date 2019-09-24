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Украина организовала теракт против России 

Рамблер + ещё 15 22 минуты назад
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
Фото: РИА Новости
Власти Украины организовали теракт против интересов России, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По версии ведомства, представители высшего политического и военного руководства Украины приказали неустановленным лицам 19 сентября установить три взрывных устройства на опорах моста в районе пересечения Лутугинской и 1-й Керамической улиц Луганска и подорвать их незадолго до того, как по сооружению должен был проехать гуманитарный конвой МЧС России. Так неустановленные лица и поступили.
В СК считают, что целью преступления был срыв поставки жителям Луганской народной республики гуманитарной помощи.
По этой причине, а также по той, что действия злоумышленников были направлены против интересов России и подвергли опасности жизнь и здоровье ее граждан ведомство возбудило уголовное дело по статье «Акт международного терроризма вне пределов территории РФ».
Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненным. В Следкоме пообещали принять все необходимые меры для его раскрытия (https://sledcom.ru/news/item/1392676/).
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Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , Луганск
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