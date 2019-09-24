СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске

Украина организовала теракт против России

По версии ведомства, представители высшего политического и военного руководства Украины приказали неустановленным лицам 19 сентября установить три взрывных устройства на опорах моста в районе пересечения Лутугинской и 1-й Керамической улиц Луганска и подорвать их незадолго до того, как по сооружению должен был проехать гуманитарный конвой МЧС России . Так неустановленные лица и поступили.

В СК считают, что целью преступления был срыв поставки жителям Луганской народной республики гуманитарной помощи.

По этой причине, а также по той, что действия злоумышленников были направлены против интересов России и подвергли опасности жизнь и здоровье ее граждан ведомство возбудило уголовное дело по статье «Акт международного терроризма вне пределов территории РФ».

Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненным. В Следкоме пообещали принять все необходимые меры для его раскрытия (https://sledcom.ru/news/item/1392676/).