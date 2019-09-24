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СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске 

RT на русском + ещё 10 16 минут назад
СК возбудил дело после подрыва моста в Луганске
Фото: РИА Новости
Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по факту подрыва моста в Луганске, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что именно по этому мосту через некоторое время должен был проехать 86 гуманитарный конвой МЧС России, состоящий из десяти грузовых автомобилей.
Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 361 УК (совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность граждан Российской Федерации в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов либо направленных против интересов Российской Федерации).
В пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что украинские спецслужбы причастны к теракту в Луганске. По предварительным данным, под опоры моста было заложено четыре взрывных устройства, одно из которых не сработало. Мощность каждого устройства составила по 15 кг в тротиловом эквиваленте.
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Комментарии
Происшествия , МЧС , СКР , Луганск
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