Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: умер экс-мэр Новокуйбышевска 

ТК «Звезда» + ещё 10 26 минут назад
Российский экс-мэр покончил с собой
Фото: samregion.ru
Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в результате огнестрельного ранения в грудь. Об этом сообщает ГТРК "Самара".
По предварительным данным, мужчина пытался совершить суицид. Бригада скорой помощи обнаружила бывшего мэра в тяжелом состоянии у себя дома.
Утверждается, что Фомин скончался на операционном столе.
Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре прошло года. На этом посту он сменил Сергея Маркова, уже 20 сентября этого года градоначальник принял решение досрочно сложить полномочия по собственному желанию.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТК «Звезда»: последние новости
Срок за пьяный таран: в Южной Корее огласили приговор капитану российского сухогруза Срок за пьяный таран: в Южной Корее огласили приговор капитану российского сухогруза В аэропорту Шереметьево тягач протаранил самолет В аэропорту Шереметьево тягач протаранил самолет Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео Массовая драка с охраной в ТК в Уфе попала на видео
Происшествия , Сергей Марков , Владимир Фомин , Новокуйбышевск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Принудительно»: Украина требует от России новую границу
«Принудительно»: Украина требует от России новую границу243
Новое величие: что Трамп заявит в ООН
Новое величие: что Трамп заявит в ООН11
«Ждем беды»: юных россиян кошмарят в детских садах
«Ждем беды»: юных россиян кошмарят в детских садах249
Российский экс-мэр покончил с собой
Российский экс-мэр покончил с собой3
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Совладелец «У Палыча» устроил дебош15
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение