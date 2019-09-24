Российский экс-мэр покончил с собой

СМИ: умер экс-мэр Новокуйбышевска

Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в результате огнестрельного ранения в грудь. Об этом сообщает ГТРК "Самара".

По предварительным данным, мужчина пытался совершить суицид. Бригада скорой помощи обнаружила бывшего мэра в тяжелом состоянии у себя дома.

Утверждается, что Фомин скончался на операционном столе.