Экс-глава полиции Армении найден мертвым

«Тело Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», — сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян, передает РИА «Новости».

По данным Sputnik Армения, на месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие и гильза. Также издание сообщило, что Арутюнян был в доме не один: «Находящаяся в особняке гостья услышала выстрел, и после этого обнаружила в гостиной тело экс-начальника полиции. Она в панике выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих, которые и сообщили в полицию о произошедшем», описывает издание свидетельства очевидца.