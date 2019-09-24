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Экс-глава полиции Армении найден мертвым 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Экс-глава полиции Армении найден мертвым
Фото: police.am
Тело экс-главы полиции Армении Айка Арутюняна с огнестрельным ранением было обнаружено в сельском доме под Ереваном.
«Тело Арутюняна с огнестрельным ранением в области головы найдено в особняке в селе Бжни. Возбуждено дело по статье «Доведение до самоубийства», — сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян, передает РИА «Новости».
По данным Sputnik Армения, на месте происшествия было обнаружено огнестрельное оружие и гильза. Также издание сообщило, что Арутюнян был в доме не один: «Находящаяся в особняке гостья услышала выстрел, и после этого обнаружила в гостиной тело экс-начальника полиции. Она в панике выбежала на улицу и попросила помощи у прохожих, которые и сообщили в полицию о произошедшем», описывает издание свидетельства очевидца.
Арутюнян занимал пост главы МВД в 1999-2003 годах, в 2003-2008 возглавлял полицию республики. Кроме того, он был свидетелем по делу о столкновения 1 марта 2008 года.
Ранее на Украине погиб депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук, который якобы случайно выстрелил себе в голову, когда чистил пистолет.
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Комментарии
Происшествия , Айк Арутюнян , Дмитрий Тымчук , СКР , МВД , Верховная Рада , РИА Новости , Армения , Ереван
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