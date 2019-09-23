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Родственники умершего устроили погром в реанимации тюменской больницы 

360tv.ru 1 час назад
Родственники умершего устроили погром в реанимации
Фото: РИА Новости
Следователи проверят информацию, опубликованную в СМИ, о погроме в реанимации тюменской ОКБ № 2, который устроили родственники умершего. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.
19 сентября в ОКБ № 2 после ДТП в состоянии комы поступил 19-летний Юрий. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, в том числе перелом основания черепа.
22 сентября стало известно, что медикам этой больницы пришлось обращаться в полицию, поскольку родственники погибшего начали выбивать двери в отделение. Родные уверены, что врачи не стали оказывать Юрию помощь и незаконно отключили его от аппарата жизнеобеспечения.
В департаменте здравоохранения агентству объяснили, что бурную реакцию родственников вызвало предложение об изъятии органов умершего для дальнейшей трансплантации.
«Функции организма поддерживались искусственно в связи с рассмотрением возможности изъятия органов для процедуры дальнейшей трансплантации. После сообщения о смерти родственники категорически отказались от данной процедуры. Несмотря на то, что в дальнейшем она медиками не рассматривалась, это вызвало бурную реакцию», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.
В результате обе стороны написали заявление в правоохранительные органы. Медработники обвинили семью в угрозах, семья обвинила врачей в неправомерном отключении пациента от системы жизнеобеспечения.
Следователи опросят очевидцев произошедшего и назначат судебно-медицинскую экспертизу.
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Происшествия , МВД
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