Родственники умершего устроили погром в реанимации тюменской больницы

Следователи проверят информацию, опубликованную в СМИ, о погроме в реанимации тюменской ОКБ № 2, который устроили родственники умершего. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

19 сентября в ОКБ № 2 после ДТП в состоянии комы поступил 19-летний Юрий. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, в том числе перелом основания черепа.

22 сентября стало известно, что медикам этой больницы пришлось обращаться в полицию, поскольку родственники погибшего начали выбивать двери в отделение. Родные уверены, что врачи не стали оказывать Юрию помощь и незаконно отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

В департаменте здравоохранения агентству объяснили, что бурную реакцию родственников вызвало предложение об изъятии органов умершего для дальнейшей трансплантации.

«Функции организма поддерживались искусственно в связи с рассмотрением возможности изъятия органов для процедуры дальнейшей трансплантации. После сообщения о смерти родственники категорически отказались от данной процедуры. Несмотря на то, что в дальнейшем она медиками не рассматривалась, это вызвало бурную реакцию», — сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

В результате обе стороны написали заявление в правоохранительные органы . Медработники обвинили семью в угрозах, семья обвинила врачей в неправомерном отключении пациента от системы жизнеобеспечения.

Следователи опросят очевидцев произошедшего и назначат судебно-медицинскую экспертизу.