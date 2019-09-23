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Журналист пропал в Екатеринбурге 

News.ru + ещё 3 41 минуту назад
Журналист пропал в Екатеринбурге
Фото: News.ru
Сотрудник службы информации URA.RU Александр Поздеев пропал в Екатеринбурге.
Мужчина выехал на работу из дома и исчез, сообщается на сайте издания. Телефоны журналиста отключены, он не поступал в городские больницы, а сотрудники ГИБДД не фиксировали аварий с участием его машины.
Руководство местного УМВД взяло ситуацию под личный контроль.
Как писал News.ru, пропавший в Дюртюлинском районе Башкирии годовалый мальчик был обнаружен мёртвым. Его поиски велись с 27 августа, когда он исчез из колыбели.
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Происшествия , Александр Поздеев , ГИБДД , МВД , Екатеринбург
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