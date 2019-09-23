Журналист пропал в Екатеринбурге

Мужчина выехал на работу из дома и исчез, сообщается на сайте издания. Телефоны журналиста отключены, он не поступал в городские больницы, а сотрудники ГИБДД не фиксировали аварий с участием его машины.

Руководство местного УМВД взяло ситуацию под личный контроль.

Как писал News.ru, пропавший в Дюртюлинском районе Башкирии годовалый мальчик был обнаружен мёртвым. Его поиски велись с 27 августа, когда он исчез из колыбели.