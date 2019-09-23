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Студент умер на первой паре в Самаре 

Газета.Ru + ещё 1 30 минут назад
Студент умер на первой паре в Самаре
Фото: Depositphotos
В Самаре 18-летний студент скончался во время первой пары в вузе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.
Очевидцы рассказали, что третьекурсник пришел на первую пару, но внезапно ему стало плохо и он умер. Предполагается, что у молодого человека могло остановиться сердце.
Отмечается, что медики пытались спасти молодого человека, но не смогли.
В настоящее время выясняются детали случившегося.
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Происшествия , Образование
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