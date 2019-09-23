Студент умер на первой паре в Самаре

В Самаре 18-летний студент скончался во время первой пары в вузе. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 23 сентября, в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д. И. Козлова.

Очевидцы рассказали, что третьекурсник пришел на первую пару, но внезапно ему стало плохо и он умер. Предполагается, что у молодого человека могло остановиться сердце.

Отмечается, что медики пытались спасти молодого человека, но не смогли.

В настоящее время выясняются детали случившегося.