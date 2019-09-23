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Горничная ограбила российского чиновника на 10 миллионов и уехала на родину 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Горничная ограбила российского чиновника на 10 млн
Фото: globallookpress.com
Горничную заподозрили в краже драгоценностей на 10 миллионов рублей у советника директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, 52-летний Кретов вернулся из командировки в свой дом в Барвихе. Чиновник заметил, что одно из окон в доме настежь открыто, но подумал, что его забыла закрыть супруга Ольга. Мужчина поднялся на второй этаж и увидел беспорядок: по полу были разбросаны личные вещи жены. В какой-то момент чиновник решил проверить шкатулки, где хранились драгоценности, подаренные Ольге, однако обнаружил, что все исчезло.
Советник директора обратился в полицию и сообщил, что из дома в его отсутствие пропали колье и серьги в виде сердца с бриллиантами, золотые наручные часы с бриллиантами, кольцо Tiffany из белого золота с бриллиантами, подвеска Tiffany из белого золота с бриллиантами, серьги из желтого золота Carrera, ручки из серебра и золота.
Общая стоимость всех драгоценностей, по предварительным подсчетам, составляет 10 миллионов рублей.
Поселок, в котором проживает Кретов, очень хорошо охраняется, поэтому неизвестно, каким образом преступники могли попасть в дом чиновника. Во время опроса у сотрудников правоохранительных органов появилась иная версия.
Как выяснилось, единственным человеком не из семьи, знавший о том, где хранятся драгоценности, была горничная, которая, предупредила хозяев, что ей нужно поехать на родину, чтобы оформить документы. Отъезд женщины совпал с днем ограбления. Полиция и Кретов ждут ее возвращения.
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Комментарии2
Происшествия , Сергей Кретов , МВД , Комсомольская правда
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