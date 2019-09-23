Горничная ограбила российского чиновника на 10 млн

Горничная ограбила российского чиновника на 10 миллионов и уехала на родину

Горничную заподозрили в краже драгоценностей на 10 миллионов рублей у советника директора Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды («ВНИИ Экология») Сергея Кретова . Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, 52-летний Кретов вернулся из командировки в свой дом в Барвихе. Чиновник заметил, что одно из окон в доме настежь открыто, но подумал, что его забыла закрыть супруга Ольга. Мужчина поднялся на второй этаж и увидел беспорядок: по полу были разбросаны личные вещи жены. В какой-то момент чиновник решил проверить шкатулки, где хранились драгоценности, подаренные Ольге, однако обнаружил, что все исчезло.

Советник директора обратился в полицию и сообщил, что из дома в его отсутствие пропали колье и серьги в виде сердца с бриллиантами, золотые наручные часы с бриллиантами, кольцо Tiffany из белого золота с бриллиантами, подвеска Tiffany из белого золота с бриллиантами, серьги из желтого золота Carrera, ручки из серебра и золота.

Общая стоимость всех драгоценностей, по предварительным подсчетам, составляет 10 миллионов рублей.

Поселок, в котором проживает Кретов, очень хорошо охраняется, поэтому неизвестно, каким образом преступники могли попасть в дом чиновника. Во время опроса у сотрудников правоохранительных органов появилась иная версия.

Как выяснилось, единственным человеком не из семьи, знавший о том, где хранятся драгоценности, была горничная, которая, предупредила хозяев, что ей нужно поехать на родину, чтобы оформить документы. Отъезд женщины совпал с днем ограбления. Полиция и Кретов ждут ее возвращения.