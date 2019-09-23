11 полицейских уволены по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе

Анапе 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. Как отмечается, четверо сотрудников ППС уволены из органов внутренних дел, их непосредственные руководители и лица из числа руководящего состава ГУ МВД по региону привлечены к строгой дисциплинированной ответственности, а также освобождены от замещаемой должности начальник ОМВД и заместитель начальника полиции. Проверки по делу продолжаются. Ранее сообщалось, чем обернулось изнасилование волейболистки.