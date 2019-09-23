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11 полицейских уволены по делу об изнасиловании волейболистки в Анапе 

Газета.Ru + ещё 11 39 минут назад
В Анапе 11 полицейских освобождены от должности и уволены из-за дела об изнасиловании сотрудниками патрульно-постовой службы полиции 17-летней волейболистки. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Как отмечается, четверо сотрудников ППС уволены из органов внутренних дел, их непосредственные руководители и лица из числа руководящего состава ГУ МВД по региону привлечены к строгой дисциплинированной ответственности, а также освобождены от замещаемой должности начальник ОМВД и заместитель начальника полиции.
Проверки по делу продолжаются.
Ранее сообщалось, чем обернулось изнасилование волейболистки.
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Происшествия , Видео , Криминал , МВД , Анапа
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